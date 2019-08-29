«Заряжай без мата»: «Ротор» оштрафовали за нецензурную лексику фанатов на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-29T13:53:36+03:00

Болельщики в Волгограде самые-самые, но уж очень эмоциональные. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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«Заряжай без мата» - такую акцию запустило руководство клуба «Ротор». И причины на то есть: за десять стартовых туров Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 ФК «Ротор» заплатил 30-тысячный штраф. Сами футболисты ничего не нарушали, причиной дисциплинарных взысканий стали болельщики. А именно та часть, которая использует нецензурную лексику прямо на стадионе. Поддерживая любимый клуб, волгоградцы иногда явно переусердствуют.

Сине-голубые очень благодарны своим болельщикам, каждому, кто поддерживает клуб. Футболисты называют своих фанатов «двенадцатым» игроком, но очень просят вести себя культурно во время матчей.

- Мы работаем и развиваемся для вас и эти средства могли бы пойти например, на приобретение инвентаря для воспитанников спортшколы «Ротор» и кучу других полезных и интересных инициатив, - обратились в ФК «Ротор».

Напомним, в эту субботу в 19:00 по местному времени на стадионе «Волгоград Арена» встретятся «Ротор» и «Торпедо». Игра обещает быть жаркой, не пропустите!

- Начиная с этой встречи предлагаем вам воздержаться от употребления ненормативной лексики и оскорбительных выражений на стадионе, - обращается клуб к болельщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU