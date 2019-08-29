2019-08-29T11:26:55+03:00
Общество

В Волгограде 10 тысяч первоклашек сядут за парты

Уже 2 сентября более 100 тысяч детей пойдут в школы города-героя
Юлия Данильченко
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Одновременно в 130 волгоградских школах 2 сентября прозвенит звонок, который ознаменует начало нового учебного года. Для десяти тысяч детей он станет первым – именно такое количество первоклашек впервые сядут за парты. Всего же гимназии, лицеи и школы Волгограда примут боле ста тысяч мальчишек и девчонок.

Как сообщили КП-Волгоград в мэрии, учебные заведения полностью готовы к началу года. Сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, департамента по образованию и медучреждений провели комплексные проверки.

- Основными критериями проверки стали антитеррористическая защищенность, противопожарная безопасность, соответствие учреждений всем санитарным правилам, а также качество проведенных ремонтных работ. Особое внимание было уделено наличию актуализированных образовательных программ, оснащению помещений современным оборудованием. Все школы и детские сады на 100% готовы к новому учебному году, - рассказали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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