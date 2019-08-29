Астраханец на «Оке» пытался задавить 16-летнего соседа, катавшегося на лошади

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-29T11:04:40+03:00

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В селе Ленино Астраханской области произошел вопиющий случай: 64-летний селянин на «Оке» пытался задавить 16-летнего подростка, катавшегося на лошади недалеко от дома. По мнению пенсионера, конь вытаптывал траву, предназначенную для его коров. Мужчина так переживал за свое стадо, что едва не угробил парня.

Как оказалось позже, школьник был внуком 70-летнего соседа подозреваемого. Конфликт между селянами возник давно, плавно перетекая в нешуточную войну. Повезло, что ребенок не пострадал, а вот лошади пришлось оказывать помощь: машина зацепила ногу животного. В отношении склочного соседа возбудили уголовное дело. Полицейские разобрались в ситуации.

- Расследование уголовного дела по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью завершено, - рассказала начальник отдела дознания ОМВД России по Енотаевскому району Лилия Денисова.

Теперь мужчине предстоит ответить перед судом за свои действия.

ИСТОЧНИК KP.RU