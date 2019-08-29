В Урюпинске третьи сутки ищут тело утонувшей 17-летней девушки
Трагедия произошла вечером 26 августа на центральном пляже Урюпинска – реке Хопер: 17-летняя Любовь вместе с 30-летним бойфрендом и его другом отдыхала на берегу. Компания употребляла спиртные напитки. Около пяти часов девушка и ее парень решили искупаться. Известно, что плавать Люба почти не умела, но вес равно заплыла на глубину, где попала в яму и стала тонуть.
Молодой человек пытался спасти возлюбленную, но не получилось. Вот уже третьи сутки водолазы ищут тело девушки, а следователи – очевидцев. Правоохранители не исключают никаких версий, и том числе и ту, согласно которой смерть Любы может носить криминальный характер.
- Просим очевидцев обратиться по телефонам 8-844-42-4-29-07, 8-927-251-86-53, или 02, сообщить любую известную информацию с целью установления всех обстоятельств гибели девушки, - прокомментировал исполняющий обязанности МрСО СУ СК России по Волгоградской области, Александр Белов.
Можно прийти в отдел по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, пер. Попова д. 65. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.
ИСТОЧНИК KP.RU