2019-08-29T10:51:27+03:00
Происшествия

В Урюпинске третьи сутки ищут тело утонувшей 17-летней девушки

А следователи - очевидцев гибели школьницы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Тело Любы не нашли до сих пор. Фото: с личной странички в Одноклассниках.Тело Любы не нашли до сих пор. Фото: с личной странички в Одноклассниках.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вечером 26 августа на центральном пляже Урюпинска – реке Хопер: 17-летняя Любовь вместе с 30-летним бойфрендом и его другом отдыхала на берегу. Компания употребляла спиртные напитки. Около пяти часов девушка и ее парень решили искупаться. Известно, что плавать Люба почти не умела, но вес равно заплыла на глубину, где попала в яму и стала тонуть.

Молодой человек пытался спасти возлюбленную, но не получилось. Вот уже третьи сутки водолазы ищут тело девушки, а следователи – очевидцев. Правоохранители не исключают никаких версий, и том числе и ту, согласно которой смерть Любы может носить криминальный характер.

- Просим очевидцев обратиться по телефонам 8-844-42-4-29-07, 8-927-251-86-53, или 02, сообщить любую известную информацию с целью установления всех обстоятельств гибели девушки, - прокомментировал исполняющий обязанности МрСО СУ СК России по Волгоградской области, Александр Белов.

Можно прийти в отдел по адресу Волгоградская область, г. Урюпинск, пер. Попова д. 65. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиашоу покажут в Волгограде в день города 1 сентября
Пенсионеры будут снимать стресс в «Саду размышлений»
Облсуд ужесточил приговор владелице кафе, по чьей вине 7-летний мальчик утонул в выгребной яме
«Заряжай без мата»: «Ротор» оштрафовали за нецензурную лексику фанатов на 30 тысяч рублей
В Волгограде 10 тысяч первоклашек сядут за парты
Астраханец на «Оке» пытался задавить 16-летнего соседа, катавшегося на лошади
В столкновении фургона и «Лады» в Волгограде пострадали трое детей
В этом году 77 волгоградцев отравились грибами
Волгоградские фермеры приглашают на ярмарки у гипермаркетов
Под Волгоградом две банды воровали нефть и торговали незаконным топливом
В 2019-м на волгоградских дорогах произошло 83 ДТП с автобусами
Волгоградская область получила полмиллиона доз вакцины от гриппа
Под Волгоградом летчики разгромили склад с боеприпасами противника
В Астрахани гаишник и три друга зарабатывали на липовых ДТП и страховках
На фестивале в Дубовке волгоградцы приготовят рекордный салат из винограда
Соврали о доходах: десять волгоградских депутатов лишили полномочий
В Волгограде дороги к трем школам небезопасны для детей
«Сухой закон»: волгоградцев на три дня оставят без спиртного
Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»