В столкновении фургона и «Лады» в Волгограде пострадали трое детей

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-29T09:42:46+03:00

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Сразу трое несовершеннолетних попали в одну из больниц Волгограда около трех часов дня 28 августа. Все они получили травмы в результате аварии, которая произошла в Ворошиловском районе. В тот день 38-летний мужчина вместе с детьми ехал за рулем «Лады Гранты». В это время по улице Неждановой со стороны Азизбекова в сторону 3-й Продольной мчалась «Газель», управлял которой 34-летний уроженец Дагестана.

Мужчина нарушил скоростной режим и впоследствии безопасную дистанцию – фургон и легковушка столкнулись. На место ДТП приехали инспекторы ГИБДД и сотрудники «скорой помощи». Троих детей пришлось везти в медучреждение:

- В результате ДТП 12-летний, 5-летний и 3-летняя пассажиры автомашины «Лада Гранта» доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградск5ой области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU