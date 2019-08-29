2019-08-29T09:27:32+03:00
Общество

В этом году 77 волгоградцев отравились грибами

Из них девять детей попали в больницы
Юлия Данильченко
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Нежелательно «охотиться» на грибы у дорог и заводов, а также лучше избегать порченыхНежелательно «охотиться» на грибы у дорог и заводов, а также лучше избегать порченыхФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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Волгоградцы очень любят собирать грибы, но вот только не все умеют их готовить. Не ядовитые грибы тоже опасны, это доказывает статистика: с начала 2019 года в Волгоградской области 56 случаев отравлений жареными и консервированными грибами. В общей сложности в больницы попали 77 человек, из них – 9 детей в возрасте до 14 лет. Причинами сильнейших отравлений стали довольно распространенные виды: грузди, волнушки, маслята, дубовики, маслята, моховики, белый гриб, белый польский гриб, подосиновики приготовления грибов.

Взрослые совершают множество ошибок, которые приводят к проблемам со здоровьем. И главная из них – позволяют кушать грибы детям. Это категорически запрещено. Нежелательно «охотиться» на грибы у дорог и заводов, а также лучше избегать порченых. Существуют правила хранения и приготовления:

- Не используйте для сбора грибов ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки, для сбора приобретите плетеные корзины - так они дольше сохраняться. Сразу после сбора грибы необходимо тщательно пересмотреть, перебрать и пересортировать и в этот же день обязательно подвергнуть кулинарной обработке. Не используйте алюминиевую или оцинкованную посуду для хранения грибов, не маринуйте и не солите грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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