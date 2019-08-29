2019-08-29T08:53:44+03:00
Общество

Волгоградские фермеры приглашают на ярмарки у гипермаркетов

31 августа 2019 года ярмарки пройдут в гипермаркетах «Ашан»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фото: Дмитрий КлочковФото: Дмитрий Клочков
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В последние день лета волгоградцев ждет необычная сельскохозяйственная ярмарка. Развернется она не на рынке, а на базе торговой сети. Причем продукцию фермеров можно будет не только купить, но и продегустировать. Также свои творения представят мастера-ремесленники. Пройдут ярмарки 31 августа 2019 года в гипермаркетах «Ашан» в Советском и Дзержинском районах Волгограда. Время работы - с 9 до 18 часов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, свою продукцию на ярмарке выставят фермеры и предприятия Городищенского, Светлоярского, Быковского, Дубовского и других районов области.

Напомним. Волгоград 31 августа и 1 сентября будет широко отмечать день города (полная программа праздника). Горожан ждут фестиваль еды, карнавал, банный фестиваль, большие спортивные игры и концерт певицы Елки с фейерверком в финале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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