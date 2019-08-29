Под Волгоградом две банды воровали нефть и торговали незаконным топливом

СЕГОДНЯ 08:45 2019-08-29T09:53:05+03:00

Сумма наживы на двух АЗС составила почти семь миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

Тринадцать волгоградцев стали фигурантами уголовного дела, касающегося незаконной добычи нефти в Волгоградской области. Первую банду из шести человек поймали в июне 2019 года. Начиная с марта первая они крали нефть на одном из предприятий в Жирновском районе, затем продавали. Трое из них уже получили сроки, а остальные в ожидании суда.

Еще семь человек попались в ходе расследования уже в августе. Не имея лицензии на переработку нефти, преступники изготавливали дизельное топливо в двух заброшенных помещениях в Волжском. Покупателями бензина стали две АЗС из Тракторозаводского района Волгограда и в Светлоярском районе, а также физлица. Деньги обналичивали через фирмы.

- Согласно исследованию, объем произведенного и реализованного дизельного топлива с территории одной базы составил более 139 тонн, на сумму около 3 млн 900 тысяч рублей, с другой - 70 тонн на сумму около 2 млн рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-сл4ужбе ГУ МВД по Волгоградской области.

Расследованием этого дела занимались 56 сотрудников Главка, а также сотрудники Волжского ФСБ, природоохранной прокуратуры, Ростехнадзора, пожарной инспекции, Газпром Межрегионгаза. В ходе обысков изъято 315 тонн нефти, 35 тонн дизельного топлива, «Камаз», почти миллион рублей, карточки, документация и телефоны. Все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU