2019-08-28T18:32:34+03:00
Происшествия

В 2019-м на волгоградских дорогах произошло 83 ДТП с автобусами

ГИБДД проводят массовые проверки пассажирского транспорта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградцев просят не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, дабы избежать вот таких последствий.Волгоградцев просят не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, дабы избежать вот таких последствий.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В этом году статистика аварий с участием пассажирского транспорта просто пугающая: за 7 месяцев зафиксировано 83 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 2 человека, еще 97 получили травмы. При этом немалая часть происходит не только по причине нарушения ПДД, но и из-за усталости водителей. Поэтому сотрудники регионального ГИБДД все больше уделяют внимание проверкам автобусов на дорогах. проверяют все - от лицензии и предрейсовых осмотров до технического состояния транспорта. Нарушений, говорят в ГУ МВД по региону, масса.

В пяти случаях гаишникам даже пришлось высаживать пассажиров из автобусов, так как обнаруженные неисправности угрожали безопасности людей.

Сотрудники Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют не пользоваться услугами нелегальных перевозчиков, чтобы не повторились такие трагедии, как сегодня произошла в Волгоградской области, где в аварии с микроавтобусом BlaBlaCar пострадали девять человек.

И призывают сообщать о фактах нарушений ПДД РФ водителями автобусов - путем направления обращения через сервис ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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