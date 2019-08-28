2019-08-28T17:20:40+03:00
Общество

Волгоградская область получила полмиллиона доз вакцины от гриппа

И это только первая партия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Всего в этом году планируют привить от гриппа 1,2 миллиона волгоградцев.Всего в этом году планируют привить от гриппа 1,2 миллиона волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Осень на носу, а значит, самое время подумать о вакцинации от гриппа. Ведь самое оптимальное время для прививки - сентябрь-ноябрь. В Волгоградской области в этом году планируют привить не менее 1,2 миллиона жителей. Первая партия - более 500 тысяч доз взрослой и детской вакцины от гриппа - уже поступили в регион. Сейчас в облздраве распределяют их по медучреждениям региона.

Как отметили в облздраве, в первую очередь будут привиты самые уязвимые - дети до шести месяцев; школьники, студенты вузов и ссузов; работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы; беременные женщины; призывники; престарелые граждане и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

В прошлом году, к слову, привили 1,1 миллион волгоградцев - более 45% населения, и это дало свои результаты. По данным облздрава, именно благодаря тому, что создали такую «иммунную прослойку», вирусные инфекции прошли без массовых эпидемий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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