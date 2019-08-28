Под Волгоградом летчики разгромили склад с боеприпасами противника

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-28T16:21:49+03:00

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Бомбардировщики Су-24М из авиаполка Южного военного округа, который базируется в Волгоградской области, разбомбили склады и ангары на полигоне в Астраханской области, где находились боеприпасы противника. К счастью, противник был условным, а бомбежки - учебными. Но действовали наши летчики слаженно и профессионально в ходе командно-штабного учения.

- Экипажи нанесли бомбовый удар по объектам, имитирующим ангары с самолетами и взлетно-посадочную полосу аэродрома условного противника. Особое внимание уделялось ударам по железобетонным конструкциям и углубленным объектам с целью нанесения максимального урона противнику, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

И добавили, что командно-штабные учения стартовало одновременно в семи регионах Юга России 26 августа. И проводятся они в едином замысле с войсками (силами) ЮВО.

- В розыгрыше тактических эпизодов КШУ принимают участие около 8,2 тысяч военнослужащих, задействовано более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск задействовано около 30 расчетов БЛА, - перечисляют в оборонном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU