2019-08-28T15:43:50+03:00
Происшествия

В Астрахани гаишник и три друга зарабатывали на липовых ДТП и страховках

Все четверо пойдут под суд
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередных аферистов, которые решили заработать на автостраховках, разоблачили в Астрахани. Четыре друга, в числе которых сотрудник ГИБДД, решили действовать по «стандартной схеме», которой уже неоднократно пользовались мошенники в разных регионах. Они фабриковали ДТП, инспектор ДПС составлял фиктивные протоколы об авариях, а потом они выставляли счета страховым компаниям за компенсацию убытков.

- С марта по июнь 2019-го они успели провернуть два липовых ДТП и получить от страховщиков свыше 350 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Расследованием этого дела занялись сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по региону.

- В зависимости от роли каждого участники группировки подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5, ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в размере, служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций), - уточняют в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Волгоградом летчики разгромили склад с боеприпасами противника
На фестивале в Дубовке волгоградцы приготовят рекордный салат из винограда
Соврали о доходах: десять волгоградских депутатов лишили полномочий
В Волгограде дороги к трем школам небезопасны для детей
«Сухой закон»: волгоградцев на три дня оставят без спиртного
Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»
В Астрахани на вымогательстве поймали экс-начальника отдела угрозыска
Полиция задержала банду, развернувшую бизнес на липовой продаже автозапчастей
Перекрытия дорог 31 августа и 1 сентября 2019 на день города в Волгограде
Камиль Ларин «обмыл» звание Заслуженного артиста РФ
Три человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград – Сальск
Самолет Су-27 привезли в парк героев-летчиков
В Волгоградской области три человека скончались от ботулизма
«Белое море» волгоградского Химпрома отдали москвичам
Только бы не пристегиваться: волгоградцы стали чаще покупать заглушки
16 человек из 1000: волгоградцы активно набрали ипотеки
В Волгоградской области похолодает до плюс пяти градусов
В Астрахани директор фирмы украл полтора миллиона рублей на капремонте домов
Суд не смягчил приговор волгоградцу, насмерть закачавшему младенца
Бедный, богатый папа: волгоградец вернул ребенку почти миллион рублей алиментов
В Астрахани городской пляж закрыли из-за кишечной палочки в воде
В Волгограде предприятие наказали за свалку и скопление птиц у аэропорта
Глава Ахтубинска отдал своей супруге земельный участок за бесценок и без торгов
В этом году на кафе и рестораны волгоградцы потратили 8,2 млрд рублей
При торможении автобуса в Волжском пострадала 5-летняя девочка
Аферисты под видом банковских работников украли у волгоградцев 600 тысяч рублей