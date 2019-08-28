В Астрахани гаишник и три друга зарабатывали на липовых ДТП и страховках
Очередных аферистов, которые решили заработать на автостраховках, разоблачили в Астрахани. Четыре друга, в числе которых сотрудник ГИБДД, решили действовать по «стандартной схеме», которой уже неоднократно пользовались мошенники в разных регионах. Они фабриковали ДТП, инспектор ДПС составлял фиктивные протоколы об авариях, а потом они выставляли счета страховым компаниям за компенсацию убытков.
- С марта по июнь 2019-го они успели провернуть два липовых ДТП и получить от страховщиков свыше 350 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
Расследованием этого дела занялись сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по региону.
- В зависимости от роли каждого участники группировки подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5, ч. 2 ст. 292 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в размере, служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций), - уточняют в ведомстве.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU