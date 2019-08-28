2019-08-28T15:13:05+03:00
Общество

На фестивале в Дубовке волгоградцы приготовят рекордный салат из винограда

6 сентября под Волгоградом пройдет гастрономический праздник «Дубовская лоза»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фестиваль "Дубовская лоза" будет посвящен винограду.Фестиваль "Дубовская лоза" будет посвящен винограду.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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В Дубовке Волгоградской области 6 сентября пройдет уникальный Гастрономический фестиваль под названием «Дубовская лоза». Он будет посвящен винограду и всему, что с ним связано.

Это будет праздник с песнями и плясками, с угощениями и рассказами под открытым небом. А представители бизнес-сообщества, специалисты в сфере туризма и АПК смогут презентовать свои проекты, обменяться отпытом и поучаствовать в практической конференции.

Пройдет фестиваль центральной площади города. Начало - в 9.30.

Будут работать несколько площадок - «Гастрономия», «Отдых», «Бизнес», «Творчество». Так что каждый найдет себе увлечение по душе.

Так, на площадке «Гастрономия» пройдут кулинарные мастер-классы и дегустации, будут работать предприятия уличной торговли. Кроме того, здесь приготовят гигантский фруктовый салат, главным компонентом которого станет виноград.

На площадке «Творчество» представят выставку картин и фоторабот. Здесь будет работать фотозона и установлены креативные арт-объекты. Здесь же тематическую зону организует музей-заповедник «Старая Сарепта».

- Желающие смогут побывать на экскурсии по купеческой Дубовке, а также поучаствовать в туристическом квесте и конкурсах для детей и взрослых, -рассказывают в администрации области.

По окончании фестиваля гостей ждет праздничный концерт и лазерное шоу на набережной Дубовки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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