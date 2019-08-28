2019-08-28T14:46:17+03:00
Общество

Соврали о доходах: десять волгоградских депутатов лишили полномочий

Ложные данные в декларациях народных избранников вскрыла прокуратура
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каждый год депутаты всех уровней подают налоговые декларации и отчитываются, кто и сколько заработал. После этого факты, указанные в них, контролирующие органы проверяют на достоверность. И, что скрывать, частенько находят в них ложные сведения. Так на этот раз, прокуратура Старополтавского района Волгоградской области обнаружила, что гесколько местных народных избранников внесли недостоверные данные о доходах, расходах и имуществе. А это, между прочим, серьезное нарушение. По закону, за такие "филькины грамоты" депутатов имеют право лишить мандатов. Чем сотрудники прокуратуры и воспользовались, и подали соответствующие представления в органы местного самоуправления.

- По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования решениями вышеуказанных представительных органов местного самоуправления досрочно прекращены полномочия 10 депутатов, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Так что еще десять депутатских кресел освободилось накануне выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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