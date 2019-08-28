2019-08-28T13:27:26+03:00
Общество

В Волгограде дороги к трем школам небезопасны для детей

Накануне 1 сентября активисты провели проверку улично-дорожной сети возле учебных заведений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ОНФ.Фото с сайта ОНФ.
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До начала учебного года остаются считанные дни: ремонты в волгоградских школах завершили и парты уже ждут учеников. Но везде ли позаботились о том, чтобы дорога ребят на занятия была безопасной. Это и отправились проверять активисты волгоградского ОНФ вместе с сотрудниками ГИБДД. И в целом остались довольны подготовкой улично-дорожной сети, примыкающей к учебным заведениям. «Зебры» нарисованы, знаки «Пешеходный переход» и «Осторожно дети» установлены. У школы-интерната по улице имени маршала Еременко даже поставили уникальный светофор, работающий от солнечных батарей и подающий постоянный предупредительный сигнал водителям о приближении к школе. Но пробелы все-таки остались.

У школы № 37 ограждение частично выломано. Фото ОНФ.

У школы № 37 ограждение частично выломано. Фото ОНФ.

- Возле трех из проверенных школ не оказалось пешеходных ограждений вдоль проезжей части: около школы № 38 по улице Чебышева, школы-интерната на улице имени маршала Еременко и школы № 1 по улице Ополченской. А возле школы № 37 по проспекту имени маршала Жукова ограждение частично выломано, причем прямо около пешеходного перехода. Нет «лежачего полицейского» около школы № 1 на проезжей части вдоль улицы имени Андреева, - отмечают волгоградские активисты.

Все замечания направят в адрес органов местного самоуправления, и обещают проконтролировать, как их устранят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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