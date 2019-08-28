Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-08-28T12:35:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора постоянно следят за качеством кондитерских и хлебобулочных изделий, которые находятся в продаже. За полгода 2019-го они провели 93 проверки на предприятиях, которые выпекают и продают булки, исследовали 214 проб хлебобулочных и 472 проб кондитерских изделий. И, к сожалению, без нарушений не обошлось. Так, в одной пробе хлеба выявили завышенный уровень кислотности, а торт «Сказка» вообще не соответствовал по микробиологическим показателям.

Также нашли массу недочетов на предприятиях: плохо убираются производственные и складские помещения, не контролируют качество готовой продукции, сырья и питьевой воды, на некоторый товар даже отсутствовали документы об изготовителе, не у всех работников в цехах отсутствовали данные о прохождении медосмотра, на продажу отправлялась продукция с истекшим сроком годности и прочее.

- Из оборота после проверок изъяли 12 партий хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 150,3 кило, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре. - Составлено 46 административных протокола, сумма штрафов составила 713 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU