2019-08-28T12:35:06+03:00
Общество

Изъяли 150 кило: в Волгограде продавали просроченный хлеб и «кондитерку»

Нерадивых продавцов и производителей оштрафовали на 700 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Даже хлеб надо покупать с предельной внимательностью.Даже хлеб надо покупать с предельной внимательностью.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Сотрудники волгоградского Роспотребнадзора постоянно следят за качеством кондитерских и хлебобулочных изделий, которые находятся в продаже. За полгода 2019-го они провели 93 проверки на предприятиях, которые выпекают и продают булки, исследовали 214 проб хлебобулочных и 472 проб кондитерских изделий. И, к сожалению, без нарушений не обошлось. Так, в одной пробе хлеба выявили завышенный уровень кислотности, а торт «Сказка» вообще не соответствовал по микробиологическим показателям.

Также нашли массу недочетов на предприятиях: плохо убираются производственные и складские помещения, не контролируют качество готовой продукции, сырья и питьевой воды, на некоторый товар даже отсутствовали документы об изготовителе, не у всех работников в цехах отсутствовали данные о прохождении медосмотра, на продажу отправлялась продукция с истекшим сроком годности и прочее.

- Из оборота после проверок изъяли 12 партий хлебобулочных и кондитерских изделий в количестве 150,3 кило, - отчитываются в региональном Роспотребнадзоре. - Составлено 46 административных протокола, сумма штрафов составила 713 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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