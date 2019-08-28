2019-08-28T12:08:21+03:00
Происшествия

В Астрахани на вымогательстве поймали экс-начальника отдела угрозыска

Страж порядка потребовал у преступника 50 тысяч рублей за не привлечение его к уголовной ответственности
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани поймали очередного «оборотня в погонах», который пытался заработать на преступлении. Нечистым на руку оказался бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП № 3 УМВД России по городу Астрахани. Его задержали при получении денег от преступника.

Началось все с того, что к правоохранителю пришел астраханец с заявлением о краже у него блока сплит-системы. При этом мужчина почти достоверно знал, кто украл, о чем и рассказал стражу порядка. Но бывший «опер» вместо того, чтобы расследовать преступление, пригласил к себе подозреваемого в краже и заявил, что на него готовятся завести уголовное дело. И тут же добавил, что может «замять» вопрос за 50 тысяч рублей.

9 июля 2019 года при передаче денег заместителя начальника отдела и задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

- Следователи собрали достаточно фактов и улик, доказывающих вину бывшего полицейского. Обвинительной заключение утвердили в областной прокуратуре и дело передали в суд, - уточняют «КП-Волгоград» в астраханском СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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