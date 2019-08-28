Полиция задержала банду, развернувшую бизнес на липовой продаже автозапчастей
Полиция вычислила и поймала банду мошенников, которые обманули уже сотни людей. Аферисты устроили преступный бизнес на продаже несуществующих автозапчастей. В общей сложности задержали 15 человек.
- Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Чувашской Республики, а также Волгоградской и Саратовской областей задержаны подозреваемых в мошенничестве, - сообщают в региональном Главке.
На одном из сайтов аферисты размещали объявления о продаже автозапчастей. При этом главным условие было внесение покупателем 50 или 100% предоплаты. Как только человек переводил деньги на указанные счета, продавцы отключали телефоны и больше не выходили на связь. Действовали они на территории Московской области и Волгограда.
- В результате крупномасштабной операции, проведенной при участии Росгвардии, в Москве, Московской области, Волгограде и Саратове сотрудниками полиции задержаны 14 участников группы – граждане России и государств ближнего зарубежья, а также предполагаемый организатор, - уточняют «КП-Волгоград» в региональной полиции.
Полиция задержала банду мошенников, которые обманули сотни волгоградцев и москвичей.
У аферистов работали целые колл-центры. В этих «офисах», а также в местах проживания преступников проведены обыски: изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры. Следователи УМВД по Чувашской Республике уже завели уголовные дела по статье мошенничество.
- Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU