Полиция задержала банду, развернувшую бизнес на липовой продаже автозапчастей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-28T11:53:52+03:00

Мошенники действовали и в Москве и в Волгограде. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Полиция вычислила и поймала банду мошенников, которые обманули уже сотни людей. Аферисты устроили преступный бизнес на продаже несуществующих автозапчастей. В общей сложности задержали 15 человек.

- Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Чувашской Республики, а также Волгоградской и Саратовской областей задержаны подозреваемых в мошенничестве, - сообщают в региональном Главке.

На одном из сайтов аферисты размещали объявления о продаже автозапчастей. При этом главным условие было внесение покупателем 50 или 100% предоплаты. Как только человек переводил деньги на указанные счета, продавцы отключали телефоны и больше не выходили на связь. Действовали они на территории Московской области и Волгограда.

- В результате крупномасштабной операции, проведенной при участии Росгвардии, в Москве, Московской области, Волгограде и Саратове сотрудниками полиции задержаны 14 участников группы – граждане России и государств ближнего зарубежья, а также предполагаемый организатор, - уточняют «КП-Волгоград» в региональной полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/728593" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала банду мошенников, которые обманули сотни волгоградцев и москвичей.

У аферистов работали целые колл-центры. В этих «офисах», а также в местах проживания преступников проведены обыски: изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры. Следователи УМВД по Чувашской Республике уже завели уголовные дела по статье мошенничество.

- Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - добавляет официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU