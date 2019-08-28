Камиль Ларин «обмыл» звание Заслуженного артиста РФ

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-28T11:02:59+03:00

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Известному уроженцу Волгограда участнику «Квартета И» Камилю Ларину присвоили почетное звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Отметили в этоим году и заслуги его коллеги Александра Демидова. Соответствующий указ подписал президент.

Тем временем звание Камиля Ларина в буквальном смысле «обмыли» его друзья, с которыми он отдыхает в Италии. Заслуженного артиста столкнули в бассейн. Видео с поздравлением он выложил на своей страничке в инстаграм.

- Меня сегодня поздравляли, а я так и не успел понять с чем! – признается подписчикам Камиль Ларин.

- Камиль Шамильевич, от души поздравляем. Для нас вы давно народный. С государственным признанием таланта! - комментируют поклонники.

kamlarin Друзья Камиля Ларина обмыли его звание Заслуженного артиста

Напомним, Камилю Ларину 52 года. Родился он в Волгограде, здесь же окончил электротехнический техникум. А уже в 1993 году он стал выпускником эстрадного факультета ГИТИСа и одним из «Квартета И».

Свою малую родину актер не забывает. Регулярно навещает родных, встречается с друзьями и рассказывает поклонникам о счастливом волгоградском детстве. Недавно Камиль даже провел мини-видеоэкскурсию по памятным местам детства и юности, показал свой двор и хоккейную коробку, где играл с друзьями, детсад, школу и техникум.

ИСТОЧНИК KP.RU