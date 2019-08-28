Три человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград – Сальск

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-28T10:27:42+03:00

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Изо дня в день на трассах Волгоградской области с удручающей регулярностью повторяется примерно одна и та же картина: водитель идет на обгон и лоб в лоб врезается в идущую навстречу машину. На этот раз ДТП случилось в Котельниковском районе на трассе Волгоград - Сальск. Столкнулись Mitsubishi Lancer и «Рено». Обошлось без жертв. В больнице с травмами различной тяжести три человека.

ДТП произошло накануне в 11.33. 39-летний водитель на «Рено» ехал в сторону Волгограда. По предварительной информации, он пошел на обгон и столкнулся с поворачивающим автомобилем Mitsubishi Lancer.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, помощь медиков понадобилась самому водителю «Рено» и его пассажирам: 31-летнему мужчине и 56-летней женщине.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло семь серьезных ДТП, в результате которых девять человек получили травмы. Столько же пострадавших ехали в одном минивэне, который перевернулся на въезде в Волгоград ранним утром 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU