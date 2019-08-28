2019-08-28T10:27:42+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград – Сальск

Водитель иномарки пошел на обгон и столкнулся с встречным автомобилем
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Три человека оказались в больнице.Три человека оказались в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Изо дня в день на трассах Волгоградской области с удручающей регулярностью повторяется примерно одна и та же картина: водитель идет на обгон и лоб в лоб врезается в идущую навстречу машину. На этот раз ДТП случилось в Котельниковском районе на трассе Волгоград - Сальск. Столкнулись Mitsubishi Lancer и «Рено». Обошлось без жертв. В больнице с травмами различной тяжести три человека.

ДТП произошло накануне в 11.33. 39-летний водитель на «Рено» ехал в сторону Волгограда. По предварительной информации, он пошел на обгон и столкнулся с поворачивающим автомобилем Mitsubishi Lancer.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, помощь медиков понадобилась самому водителю «Рено» и его пассажирам: 31-летнему мужчине и 56-летней женщине.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло семь серьезных ДТП, в результате которых девять человек получили травмы. Столько же пострадавших ехали в одном минивэне, который перевернулся на въезде в Волгоград ранним утром 28 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция задержала банду, развернувшую бизнес на липовой продаже автозапчастей
Перекрытия дорог 31 августа и 1 сентября 2019 на день города в Волгограде
Камиль Ларин «обмыл» звание Заслуженного артиста РФ
Самолет Су-27 привезли в парк героев-летчиков
В Волгоградской области три человека скончались от ботулизма
«Белое море» волгоградского Химпрома отдали москвичам
Только бы не пристегиваться: волгоградцы стали чаще покупать заглушки
16 человек из 1000: волгоградцы активно набрали ипотеки
В Волгоградской области похолодает до плюс пяти градусов
В Астрахани директор фирмы украл полтора миллиона рублей на капремонте домов
Суд не смягчил приговор волгоградцу, насмерть закачавшему младенца
Бедный, богатый папа: волгоградец вернул ребенку почти миллион рублей алиментов
В Астрахани городской пляж закрыли из-за кишечной палочки в воде
В Волгограде предприятие наказали за свалку и скопление птиц у аэропорта
Глава Ахтубинска отдал своей супруге земельный участок за бесценок и без торгов
В этом году на кафе и рестораны волгоградцы потратили 8,2 млрд рублей
При торможении автобуса в Волжском пострадала 5-летняя девочка
Аферисты под видом банковских работников украли у волгоградцев 600 тысяч рублей