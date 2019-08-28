2019-08-28T10:29:24+03:00
Общество

Самолет Су-27 привезли в парк героев-летчиков

Списанный истребитель привезли из Краснодарского края по просьбе волгоградских ветеранов Качи
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Самолет уже привезли в парк героев-летчиков.Самолет уже привезли в парк героев-летчиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В парке героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда 28 августа появился самолет. Списанный истребитель Су-27 привезли из Кущевки Краснодарского края. До этого он стоял на базе военного авиационного училища. Собирали деньги на его установку ветераны Качинского высшего военного авиационного училища летчиков. Скоро самолет установят на площади парка и покрасят. Уже к субботе его обещают поставить на шасси, будет и небольшой постамент.

В парке героев-летчиков в Дзержинском районе появился первый тематический экспонат.Уже к выходным СУ-27 будет стоять на шасси рядом с площадью, раскрашенной в цвета флага ВВС

- Это долгожданный самолет, мечта многих поколений качинцев, выпускников нашей школы авиационной. Это основа для создания тематического парка, - отметил губернатор.

Самолет везли в Волгоград на нескольких фурах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самолет везли в Волгоград на нескольких фурах.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Мы все время здесь что-то делаем, - рассказывает губернатору глава дзержинского района Сергей Таций. - Жители попросили сделать навес - в жару очень тяжело находиться на открытом воздухе. Еще у нас детская аварийность растет, и мы хотим поставить детский автогородок.

Андрей Бочаров, который в среду утром здесь встретился с качинцами, пообещал им доделать оставшуюся часть парка. Сейчас там все заросло сорняками.

Самолет поставят рядом с главной площадью, раскрашенной в цвета флага военно-воздушных сил. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самолет поставят рядом с главной площадью, раскрашенной в цвета флага военно-воздушных сил.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже скоро стартует второй этап благоустройства парка героев-летчиков. Мэрия объявила конкурс, ищет проектировщика.

Пока благоустроили лишь часть территории. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Пока благоустроили лишь часть территории.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новая зона отдыха займет около 14 тысяч квадратных метров - от уже имеющегося парка на месте старого аэродрома до жилых домов на бульваре 30-летия Победы. Помимо тротуаров и велодорожек, здесь сделают поливочник и освещение, установят лавочки, высадят аллеи, живую изгородь и цветники. А сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27 станет центром притяжения тематического парка.

Андрей Бочаров: выпускники нашей летной школы давно мечтали об этом самолете. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Андрей Бочаров: выпускники нашей летной школы давно мечтали об этом самолете.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В парке героев-летчиков Волгограда сделают тематическую зону - про авиацию.Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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