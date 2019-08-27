В Волгоградской области три человека скончались от ботулизма

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-27T20:28:42+03:00

Вяленую рыбу покупайте только у проверенных продавцов, в местах, где продукцию проверяют ведомства и службы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ботулизм - токсикоинфекционное заболевание, которое вызывает сильнейшее отравление, и часто приводит к смертельным исходам. Только в этом году в Волгоградской области зарегистрировано 24 случая ботулизма. 27 человек оказались на больничной койке, троих, к сожалению, спасти медикам не удалось. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, в одном случае смерть наступила от употребления зараженной вяленой рыбы, в другом - от несвежей щучьей икры.

При этом ботулизмом можно заразиться и съев неправильно обработанные и закатанные в банки грибы огурцы, абрикосы, икру кабачковую и другие консервы. Поэтому сотрудники ведомства настоятельно просят не покупать вяленую рыбу на рынках у незнакомых продавцов, у которых нет никаких документов на товар.

- Помните, что споры ботулизма в домашних условиях уничтожить практически невозможно, они не погибают ни при длительном (5 часов) кипячении, ни от действия консервантов (поваренной соли, кислот, специй), ни от ферментов желудочного сока. Споры можно уничтожить только автоклавированием при температуре 120,6°С – в домашних условиях достичь этого невозможно, - обращают внимание волгоградцев специалисты.

Так что берегите себя и при первых признаках отравления срочно обращайтесь за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU