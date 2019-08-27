Только бы не пристегиваться: волгоградцы стали чаще покупать заглушки

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-27T16:37:52+03:00

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Пока ГИБДД в поте лица призывает водителей быть внимательнее, аккуратнее на дорогах и соблюдать правила, автолюбители идут на все, чтобы нарушать эти правила им было удобнее. Ужасающая статистика ДТП (а она выросла за последние месяцы на треть) никого ничему не учит. В стране в 3,5 раза увеличился спрос на заглушки для ремней безопасности. И Волгоград в шестерке городов, жители которых активнее всего приобретают обманные устройства. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Авито.

Эти заглушки автолюбители вставляют туда, куда должен защелкиваться ремень безопасности. Чтобы умная электроника машины не «ругалась». Некоторые авто даже с места не сдвинутся, пока не защелкнется ремень. Даже производители авто серьезнее переживают за жизнь автовладельцев, чем они сами.

Конечно, не стоит забывать, что так можно обмануть только автомобиль, но не сотрудника ГИБДД. Он имеет полное право наказать водителя штрафом в 1000 рублей за непристегнутый ремень. Еще один протокол выпишут пассажиру, потому как он тоже нарушает правила, передвигаясь в авто без ремня.

Но штраф – еще полбеды. Госавтоинспекция напоминает, что ремни придумали не для красоты, и они действительно помогают облегчить травмы в случае ДТП (хотя, конечно, все зависит от конкретной дорожной ситуации). К примеру, за 7 месяцев этого года 59 волгоградцев в возрасте до 16 лет пострадали в авариях, будучи пассажирами. 22 из них были не пристегнуты. И получили более тяжелые травмы. Со взрослыми такая же история. А тем автомобилистам, которые ездят на машинах с подушками безопасности, вообще нельзя не пристегиваться. Иначе в случае столкновения перелома носа не избежать.

Кстати, городами, на которые пришлось почти 60% всего интереса к заглушкам для ремней безопасности, стали Краснодар (22% от общего числа поисковых запросов), Красноярск (14%) и Ростов-на-Дону (11%). Волгоград – на 6 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU