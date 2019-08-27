2019-08-27T15:18:26+03:00
Экономика

16 человек из 1000: волгоградцы активно набрали ипотеки

Средний размер «жилищных» займов волгоградцев составляет 1,8 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 2019-м ипотечный бум в Волгоградской области поутих, но эксперты прогнозируют новый всплеск.В 2019-м ипотечный бум в Волгоградской области поутих, но эксперты прогнозируют новый всплеск.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России активно строятся новые дома, но при этом жилищная проблема остается очень острой. Все из-за высокой стоимости квадратных метров, вот и «вешают» на себя семьи ипотечные кредиты. В 2018-м по стране прокатился настоящий ипотечный бум, и Волгоградскую область он не миновал. На данный момент каждые 16 волгоградцев из тысячи (в расчет бралось экономически активное население) имеют ипотечный кредит.

Много это или мало можно судить по сравнению с другими регионами. Эксперты РИА составили даже рейтинг регионов по популярности ипотеки. Волгоградская область в этом списке 63-я из 85-ти.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там, в среднем примерно 32 человека из тысячи берут за год ипотечный кредит. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. На втором и третьем местах - Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область, с результатами – 29,1 и 28,2 кредитов на 1000 человек экономически активного населения. И берут там на покупку жилья люди от 2 до 2,8 миллионов.

В Волгоградской области средний размер ипотеки по итогу 2018 года составляет 1,8 миллиона рублей. И у нас ипотечный бум уже пошел на спад. С начала 2019 года число оформивших жилищные займы упало на 1,5%.

Впрочем, эта тенденция характерна не только для нашего региона, а для всей страны в целом. Но эксперты прогнозируют, что в ближайшие три года популярность ипотеки опять взлетит на фоне новой волны снижения ипотечных ставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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