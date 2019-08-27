В Волгоградской области похолодает до плюс пяти градусов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-08-27T14:49:39+03:00

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На календаре еще лето, но осень уже дышит в затылок: дни становятся короче, а ночи - холоднее. Уже к 30 августа в Волгоградской области местами столбик термометра опустится до +5 градусов. К счастью, это ночью. А днем еще будет тепло и солнечно.

По прогнозам волгоградских синоптиков, уже в 28 августа в регионе жара пойдет на спад. Северо-западный ветер (с порывами до 16 метров в секунду) принесет к нам прохладу. Да такую, что уже 28 августа ночью температура воздуха опустится до +11…+16º, а местами до +6º.

К четвергу, 29 августа, ветер поутихнет, но столбик термометра еще опустится: ночью +5…+10º, днем +18...+23º.

В пятницу ночью даже в Волгограде похолодает до +9 градусов, а по области местами до +5º. Но днем солнышко все еще будет прогревать воздух над Волгоградской областью - до +20...+25º.

Напомним, по предварительным прогнозам волгоградцев ждет теплый и сухой сентябрь. Но все-таки лето закончилось, так что не забывайте теплее одеваться на вечерние прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU