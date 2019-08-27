В Астрахани директор фирмы украл полтора миллиона рублей на капремонте домов

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-27T14:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астраханской области программа капремонта домов стала «золотой жилой» для мошенников: за аферы, которые проворачивали в этой сфере, завели уже ряд уголовных дел. Одно из них - на 41-летнего директора фирмы, которая взялась отремонтировать сразу несколько домов в Приволжском, Камызякском и Наримановском районах.

Эта фирма получала деньги из Фонда капремонта, но работы выполняла не своими силами, а нанимала субподрядчиков. При этом за результатом выполненных работ не следила. В итоге уже через пару месяцев после сдачи объектов, жильцы стали жаловаться на протекающие крыши (которые только обновили), на плохой ремонт в подъездах…

- Как показала проверка, все работы действительно были выполнены тяп-ляп, а материалы часто использовались дешевые и совсем не те, что были заложены в сметах, - говорят в ГУ МВД по Астраханской области. - По предварительным данным сумма, причинённого ущерба составила более 1,5 миллионов рублей.

Следователи регионального Главка уже завели уголовное дело на директора фирмы. Теперь с привлечением профильных специалистов будут обследованы еще 70 домов, где его организация выполняла капительные ремонты.

- Фигуранта на время следствия взяли под домашний арест, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU