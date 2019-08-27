Суд не смягчил приговор волгоградцу, насмерть закачавшему младенца

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-27T13:56:01+03:00

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20-летний волгоградец Олег Разноглазов проведет за решеткой два года за то, что ненароком убил четырехмесячного ребенка. Его признали виновным и суд первой инстанции назначил ему такое наказание. Но парень и его адвокаты посчитали вердикт слишком суровым, и попытались оспорить в апелляционной инстанции Волгоградского областного суда. Однако, суд не нашел оснований для смягчения приговора. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном суде.

Напомним, трагический инцидент произошел в Жирновском районе Волгоградской области в марте 2018-го. 20-летний Олег сошелся с женщиной, которая воспитывала трех малолетних детей, младшему из которых было всего 4 месяца. Как любой малыш, мальчик частенько плакал, чем и разгневал молодого отчима. Как то раз, когда матери детей не было дома, младенец проснулся и заплакал. Разноглазов схватил его и стал трясти, что есть силы. Ребенок успокоился. Через пару дней ситуация повторилась, только малыш угомонился не сразу. В порыве гнева парень сильно сжал руками голову младенца, это увидела супруга и выхватила у изверга малыша. Но было поздно.

На следующий день после инцидента ребенка госпитализировали в больницу с судорогами. Медики поставили диагноз: телесные повреждения в виде субдуральных гематом лобно-теменно-височных областей с двух сторон, внутримозгового кровоизлияния левой теменно-затылочной части.

В суде следователи доказали, что именно Разноглазов причинил ребенку такие травмы, от чего последний скончался.

Свою вину парень признал лишь частично, но наказание отбудет сполна.

ИСТОЧНИК KP.RU