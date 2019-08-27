Бедный, богатый папа: волгоградец вернул ребенку почти миллион рублей алиментов

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-27T13:13:12+03:00

Мужчина погасил весь долг, и теперь ребенку купят к школе все необходимое. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

Все мы знаем, как тяжело собрать ребенка в школу. А матерям-одиночкам вдвойне накладнее, особенно, если горе-папаша годами не платит алименты. Один такой волгоградец накопил задолженность более 1 миллиона рублей. Приставы неоднократно напоминали мужчине о долге, но эффекта это не приносило. С 23 августа сотрудники УФССП по Волгоградской области запустили акцию «Собери ребенка в школу — заплати алименты!». Они еще раз напомнили всем должникам о том, что учебы не за горами и призвали быть ответственными родителями. И, о чудо, в жителе Волжского проснулась совесть.

- В первый же день акции волжанин пришел в управление и выплатил задолженность по алиментам в сумме 954 тысячи 542 рубля 41 копейка, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении приставов.

И призывают остальных должников по алиментам последовать примеру этого мужчины, ведь наши вложения в детей - это основа нашего будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU