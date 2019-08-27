В Астрахани городской пляж закрыли из-за кишечной палочки в воде

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-27T12:44:22+03:00

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В Астрахани сотрудники регионального Роспотребнадзора бьют тревогу и требуют от властей закрыть городской пляж. Все из-за того, что в воде нашли кишечную палочку.

В конце июля по предписанию данного управления «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области» взял пробы воды в районе пляжа «Городской» на санитарно-химические и микробиологические исследования. И первые результаты оказались шокирующими: в воде нашли опасные бактерии. Чтобы окончательно убедиться в выводах, специалисты сделали повторный анализ (при этом взяли пробы уже выше по течению).

- В воде выявлено превышение содержания колиформных бактерий, - заключили эксперты.

И тут же направили в адрес администрации МО «Город Астрахань» письмо с требованием приостановить работу городского пляжа и запретить людям купаться в Волге в городской черте.

Специалисты обращают внимание на то, что речь идет о кишечной палочке.

- Не факт, что человек, заглотивший (выпивший) воды, содержащей данные микроорганизмы, заболеет. Но вероятность высока, особенно, если у человека ослаблен иммунитет или есть другие проблемы со здоровьем, - акцентируют внимание сотрудники Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU