В Волгограде предприятие наказали за свалку и скопление птиц у аэропорта

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-27T12:32:59+03:00

Изменить размер текста: A A

После ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» в Жуковском в аэропортах по всей стране начались внеплановые проверки. Проверяют, как решают орнитологические проблемы - отпугивают птиц, чтобы те не попали, не дай Бог в двигатели самолетов. И выяснилось, что в Волгограде эта проблема стоит крайне остро: из-за свалки отходов неподалеку от воздушной гавани здесь постоянно скапливаются стаи птиц.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональной транспортной прокуратуре, рядом с аэропортом Гумрак расположен полигон твердых бытовых и коммунальных отходов, принадлежащий ООО «Эко-Мастер». Ежедневно сюда везут мусор, на который слетаются птицы. Чтобы избежать скопления пернатых, полигон должны ежедневно присыпать слоем грунта. Однако, этого не делалось.

- За нарушение требований закона в сфере обращения с отходами руководству ООО «Эко-Мастер» внесено представление. Ответственное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению Волгоградского транспортного прокурора должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности, - сообщают в ведомстве. - После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, произведена полная изоляция грунтом рабочей части полигона.

Напомним, что волгоградский аэропорт по данным Росавиации входит в число «опасных» по орнитологической обстановке: уже не раз за последние годы у нас фиксировались случаи, когда птицы попадали в самолеты.

ИСТОЧНИК KP.RU