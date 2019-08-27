Глава Ахтубинска отдал своей супруге земельный участок за бесценок и без торгов

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-27T11:39:00+03:00

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В Астраханской области идет настоящая зачистка коррупционеров в высших эшелонах власти. Вот на скамью подсудимых отправили еще одного высокопоставленного чиновника - главу (теперь уже бывшего) МО «Город Ахтубинск». Его обвиняют в том, что он за бесценок буквально «подарил» супруге участок земли под магазин.

Как выяснили следователи СУ СК по Астраханской области, к главе Ахтубинска пришла женщина, которая, действуя по доверенности от имени его супруги, попросила предоставить ей земельный участок площадью более 290 квадратных метров для расширения магазина. По закону земля выделяется на основании аукциона, но этот участок на торги не выставляли. Глава дал распоряжение подчиненным оформить документацию на землю.

- При этом стоимость участка оценили в 235 тысяч рублей, тогда как реальная его стоимость составляет 1,7 миллиона рублей. Таким образом, муниципальному образованию причинен ущерб в размере чуть менее 1,5 миллиона рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Вскрылли аферу чиновника сотрудники УФСБ России по Астраханской области. На главу Ахтубинска завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». На данный момент следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие его вину, и дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU