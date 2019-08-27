В этом году на кафе и рестораны волгоградцы потратили 8,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-27T11:01:00+03:00

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Любят волгоградцы хорошо отдохнуть и вкусно поесть. По статистике с начала 2019 года жители Волгоградской области оставили в столовых, кафе и ресторанах более 8,2 миллиарда рублей. Это на 3,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Но рост можно объяснить просто – цены ведь не стоят на месте. Если говорить о местах, куда предпочитают нести свои деньги горожане, то это чаще бюджетные заведения.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот общественного питания, более половины объема (64,4%) приходится на долю субъектов среднего и малого предпринимательства, вклад крупного бизнеса составил 35,6%, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Волгоградстата.

Кстати, за весь 2018-ый жители области потратили на отдых в кафешках около 11 миллиардов. В этом году эта цифра явно станет выше.

ИСТОЧНИК KP.RU