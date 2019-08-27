При торможении автобуса в Волжском пострадала 5-летняя девочка

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-27T10:07:43+03:00

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Девочка пяти лет попала в одну из больниц Волжского около пяти часов вечера 26 августа. Она упала в салоне автобуса, который резко затормозил, и получила травмы.

Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили обстоятельства аварии. В тот вечер пассажирский транспорт двигался по улице Мира.

- 24-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21101», двигаясь по улице Мира со стороны Александрова в сторону Оломоуцкой, при перестроении не убедился в безопасности маневра и создал помеху автобусу под управлением 55-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Уходя от возможного столкновения, мужчина затормозил. Все пассажиры удержались на своих местах, а вот ребенок не смог. Девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU