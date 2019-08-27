Аферисты под видом банковских работников украли у волгоградцев 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-27T09:22:06+03:00

Полицейские напоминают, что нужно быть бдительным и не доверять незнакомцам

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26 августа десятки жителей Волгоградской области обратились в отделы полиции с похожими заявлениями: неизвестные похитили с их счетов деньги. Мошенники обогатились на 600 тысяч рублей. Половину из этих средств потеряла 41-летня жительница Краснооктябрьского района.

- На мобильный телефон ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что ее счет подвергся хакерской атаке. Звонивший попросил женщину продиктовать все данные ее карты, чтобы обезопасить имеющиеся на ней денежные средства. Волгоградка поверила ему, предоставила требуемые данные, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

По аналогичной схеме 190 тысяч украли у другой волгоградки из Калачевского, Еланского, Среднеахтубинского, Ворошиловского, Краснооктябрьского районов. Подозреваемых не поймали.

- В случае, если на ваш телефон поступил похожий звонок, незамедлительно свяжитесь со службой технической поддержки вашего банка, и убедитесь в том, является ли информация достоверной. Непременно свяжитесь с полицией и сообщите о поступившем звонке, - предупредили волгоградцев полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU