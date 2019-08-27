Жизнь в кредит: за полгода волгоградцы взяли 85 млрд рублей займов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-27T09:13:44+03:00

Это на 22% больше, чем в 2018-ом

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Волгоградская область твердо держится в тройке лидеров в одном – количестве займов. Портфель кредитов уже достиг 212 миллиардов рублей. В ЮФО регион уступает лишь Краснодарскому краю (547 млрд рублей) и Ростовской области (395 млрд рублей).

За первую половину 2019 года волгоградцы успели взять займов на 85,3 миллиарда рублей. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2018-го. И на этом, как считают эксперты банков, жители области не остановятся – количество займов лишь продолжит расти. Это касается и бизнеса: если в том году предприятия залезли в долги на 54 миллиарда рублей, то в этом уже на 66.

- Вместе с тем, в первой половине 2019 года банки выдали 65,6 млрд рублей новых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Волгоградской области. Существенная доля выданных средств (45%) была направлена на финансирование деятельности малого и среднего бизнеса, - рассказали КП-Волгоград в волгоградском отделении Южного ГУ Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU