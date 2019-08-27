2019-08-27T08:46:45+03:00
Происшествия

Убийцы супругов-инвалидов из Астрахани получили 40 лет на двоих

Мужчины жестоко зарезали пенсионеров из-за 2,6 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Астраханский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении убийц супругов-инвалидов: одному дали 19 лет колонии строгого режима, второму – 21 год. Преступление произошло в октябре 2018 года селе Старокучергановка. Мужчины хотели ограбить один из домов.

- Один из преступников напал на хозяина дома и нанес ему не менее 18 ударов ножом в грудь, живот и область рук, от которых последний скончался на месте происшествия. Второй преступник прошел в дом и нанес хозяйке дома не менее 16 ударов ножом в область туловища и конечностей, от которых последняя скончалась на месте преступления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Преступники взяли 2600 рублей и скрылись. К основному наказанию мужчинам прибавили еще три года ограничения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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