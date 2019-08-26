2019-08-26T19:10:25+03:00
Общество

Астраханские спецназовцы помогли коллеге-инвалиду забраться на Эльбрус

Сотрудники отдела «Тайфун» подняли соратника на вершину на специальной коляске
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото УФСИН по Астраханской области.Фото УФСИН по Астраханской области.
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Рассказы о том, как человек ка инвалидной коляске преодолевает тысячи километров, или рисует картины без рук - всегда восхищают. Но то, что совершил боец специального подразделения «Тайфун» Николай Евтух войдет в историю: он поднялся на коляске на Эльбрус. Но это история не только о силе воле, но и о взаимопомощи, так как подняться ему туда помогли астраханские коллеги отдела специального назначения «Скорпион».

Николай Евтух был отличным бойцом, но, получив ранение во время задания, оказался в инвалидном кресле. У него была заветная мечта - забраться на вершину Эьбруса. Спецназовцы решили осуществить эту мечту друга.

- Для путешествия для Николая разработали специальные сани, при помощи которых он передвигался где-то самостоятельно, а где-то при помощи сотрудников. Правда, осложнили задачу сильный ветер и большое количество снега. Но к утру 20 августа цель была достигнута - вершина покорена, - рассказывают «КП-Волгоград» в астраханском УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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