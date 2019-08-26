2019-08-26T17:54:53+03:00
Общество

Мастер-классы и фейерверк: Красноармейский район Волгограда отметит День рождения 7 сентября

Ему исполняется 75 лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Впервые на Севастопольской набережной будет пиротехническое шоу.Впервые на Севастопольской набережной будет пиротехническое шоу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В этом году самый южный район Волгограда - Красноармейский - празднует 75 лет со дня основания. Дата юбилейная, и чтобы не слиться с празднованием 430-летия Волгограда, в райадминистрации решили перенести свои торжества на 7 сентября.

Напомним, Волгоград в этом году отмечает День рождения 31 августа и 1 сентября.

В Красноармейском районе праздник пройдет на Севастопольской набережной. К этой дате уже готовят большую программу с выступлениями лучших творческих коллективов, с интерактивными площадками и красочным пиротехническим шоу.

С утра здесь будут петь и танцевать, а с 19.30 начнут работать творческие площадки. Для гостей подготовили мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, фотозоны. А для самых маленьких будут работать аквагрим, рисунки на асфальте, мыльные пузыри.

- Впервые на Севастопольской набережной состоится красочное пиротехническое шоу. Начнется оно в 21.30, - уточняют в мэрии Волгограда.

О мероприятиях, которые пройдут в Красноармейском районе Волгограда в рамках Дня города, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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