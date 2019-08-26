В Волгограде проверяющие нашли опасную школьную форму в продаже

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-26T17:03:20+03:00

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То, что школьная форма должна быть только из натуральных тканей и высокого качества, - это не прихоть, а залог здоровья ребенка. Ведь дети в ней не только сидят за партами, они в ней прыгают, бегают, а значит, ткань должна пропускать воздух и впитывать влагу. Поэтому накануне нового учебного года активисты партпроекта единороссов «Народный контроль» пошли по магазинам - проверять, качественную ли школьную форму предлагают волгоградцам. И, к сожалению, тут же нашли нарушителей.

- Наше внимание привлек один из магазинов в Волгограде: в нем продавалась школьная форма из полиэстера. Ее завезли к нам из Киргизии. Документов, подтверждающих происхождение товара, в магазине не было. И продавцов не смущает, что продажа формы из полиэстера противоречит действующему законодательству, - возмущена парламентарий.

Партийщики заявили, что не оставят это безнаказанным и уже подготовили обращение в Роспотребнадзор с требованием устранить нарушение.

- Если в кратчайшие сроки нарушения не будут устранены, партийцы будут добиваться закрытия торговой точки – нарушителя, - сообщают в пресс-службе партии «Единой России».

ИСТОЧНИК KP.RU