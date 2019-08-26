Из парка Гагарина вывезли 500 тонн строительного мусора

СЕГОДНЯ 16:50 2019-08-26T18:20:49+03:00

Вот так будет выглядеть новая входная группа в парк Гагарина. Фото администрации Волгограда.

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С чего начинается любой ремонт? С уборки всего старья. Так и в парке Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда первым делом демонтировали все разрушенные лавочки, плиты и прочий хлам. Всего вывезли с территории более 500 тонн строительных отходов.

Теперь рабочие приступили к обновлению. Начали с лица - точнее со входной группы. Сейчас строители готовят под заливку фундамент и устанавливают бортовой камень вдоль центральной аллеи.

- Бордюры заменят полностью - уложат 2340 метров новых. После чего рабочие приступят к формированию «подушки» под брусчатку. На первом этапе предстоит уложить 7680 квадратных метров пешеходных дорожек, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Уникальное ограждение с гранитным парапетом по улице Титова тоже демонтировали. Не переживайте, его менять не будут. Ограждение отреставрируют и вернут на место в обновленном виде. А вот ворота заменят на новые.

- Новые ворота будут частично выполнены из железобетонных колонн и кирпича. Арку украсят декоративными элементами и установят кованые фигурные резные ворота, - рассказывают в администрации Волгограда

Также в этом году кроме центральной аллеи, входной группы и мемориальной зоны планируется подготовить площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаута.

Всего, напомним, на первом этапе обновят лишь половину парка Гагарина, остальную часть будут реанимировать в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU