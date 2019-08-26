В Волгограде судят директора авиаклуба «Ястреб» за опасные прыжки кадетов с парашютом

СЕГОДНЯ 16:12 2019-08-26T16:12:36+03:00

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Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение

директору волгоградской АНО авиационно-технический спортивный клуб «Ястреб» и его заместителю. Их обвиняют в предоставлении услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья. А все потому, что они позволили кадетам прыгать с со старыми и опасными парашютами.

Директор и его заместитель знали, что парашюты их клуба уже давно изжили себя и пускать на прыжки с такими категорически нельзя. Но все равно пошли на отчаянный шаг, чтобы заработать. Они заключили договора с несовершеннолетними кадетами школы-интерната на оказание услуг по прыжкам с парашютами. Кадетов было 26 ребят. Прыгали они на аэродроме вблизи поселка Средняя Ахтуба в Волгоградской области. И только по счастливой случайности никто не пострадал.

Но, едва о таком рискованном шаге стало известно правоохранителям, они тут же арестовали виновников.

Следователи собрали все необходимые доказательства и факты, которые подтверждают вину задержанных. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.

- Уголовное дело направлено в Среднеахтубинский райсуд Волгоградской области для рассмотрения по существу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU