Подрядчик, сваливший мусор в реку у Калача-на-Дону, заплатит 660 тысяч рублей штраф

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-26T12:58:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания ООО «Промышленное озеленение», которая устроила свалку мусора в речке Гусиха у Калача-на-Дону, заплатит за это 660 тысяч рублей штрафа. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональной природоохранной прокуратуре.

Напомним, фотографии свалки, в которую превратилась речушка, опубликовал в сецсетях блогер Олег Горбунов. Кто-то свалил в камыши тонны строительного мусора - остатки аварийных домов, которые отправили под снос в Калаче-на-Дону. Демонтировала эти дома по контракту с муниципалитетом компания «Промышленное озеленение». Сотрудники прокуратуры вместе с представителями облкомприроды лично убедились, что это именно нерадивый подрядчик устроил свалку.

- Общая площадь захламления – 351 квадратных метров. Согласно заключению эксперта филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области на месте захламления зафиксировано превышение фоновых показателей по следующим веществам: нефтепродукты в 1,9 раза, сульфат-ион в 23,5 раза, хлорид ион в 3,8 раза, - сообщают в природоохранной прокуратуре.

За нарушений облкомприроды оштрафовал предприятие на 200 тысяч рублей, а решением Арбитражного суда Волгоградской области - назначено наказание в виде штрафа еще в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, компании предъявлен иск на возмещение размера вреда, причиненного почве на сумму 421,2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU