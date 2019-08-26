В Астрахани полицейский вывел из огня двухлетнюю девочку и ее маму

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-26T12:04:28+03:00

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Когда огонь превращается в неконтролируемую стихию, на спасение оказавшихся в ловушке людей отводятся минуты. И кто знает, чем бы обернулся пожар в астраханской многоэтажке 25 августа, если б не оказавшийся неподалеку от места ЧП патруль ППС. Стражи порядка в последнее мгновение спасли 25-летнюю девушку и ее двухлетнюю дочурку.

Пожар вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома в Трусовском районе Астрахани. Сообщение о ЧП поступили во все экстренные службы, в том числе и в полицию. В этот момент сотрудники патрульно-постовой службы городского Управления МВД России старшина полиции Евгений Щеглов и сержант полиции Расул Сарбасов находились как раз неподалеку. Они и бросились на помощь.

Когда добежали к дому, подъезд уже был в дыму. Люди рассказали, что на пятом этаже вероятнее всего находится молодая мама с ребенком.

- Командир отделения Евгений Щеглов бросился в дымовую завесу. В проеме одной из дверей квартиры на последнем этаже он увидел 25-летнюю женщину с девочкой на руках. Укутав ребенка одеялом, он взял его на руки, попросил женщину прикрыть лицо мокрым полотенцем и следовать за ним, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Во дворе маму и ребенка уже ждала «скорая» помощь.

- Надо сказать, что именно оперативные и умелые действия стража порядка спасли семью: они не успели наглотаться едкого дыма и их жизни ничего не угрожает, - подтверждает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU