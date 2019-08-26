Почти для 400 тысяч юных волгоградцев 2 сентября начнется новый учебный год

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-26T11:45:25+03:00

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В этом году новый учебный год в Волгоградской области, ну и не только, начнется не 1 сентября, как мы привыкли, а второго в силу календарного графика. Именно 2 сентября во всех 1432-х учебных заведениях региона пройдут торжественные линейки. Для 372 750 студентов, учащихся ссузов и школьников начнется новый этап. Кстати, в этом году в волгоградские школы пойдут 27 169 первоклашек.

На оперативном совещании в областной администрации сегодня обсуждали последние приготовления к новому учебному году: где-то надо докупить учебники, где-то завершить ремонтные работы… Но уже сегодня межведомственная комиссия подтвердила: все учебные заведения готовы к приему школьников.

Губернатор региона Андрей Бочаров поручил сотрудникам ГИБДД в первые сентябрьские дни уделить особое внимание организации транспортного движения около учебных заведений. И поставил задачу проработать с Министерством внутренних дел вопрос о дополнительных патрулях по маршрутам массового перемещения детей.

ИСТОЧНИК KP.RU