Провалился в скотомогильник: под Волгоградом погиб глава Ленинской администрации

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-26T10:49:14+03:00

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На 54-ом году жизни трагично оборвалась жизнь главы Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексея Новикова. В субботу, 24 августа, мужчина провалился в скотомогильник, где его засыпало землей и конструкциями. Об этом КП-Волгоград рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

В тот день бригаде местных рабочих под руководством главы предстояло закопать место для захоронения трупов животных. После того, как большую яму закопали, а сверху соорудили конструкцию, удерживающую бетонные плиты, Алексей Новиков решил лично убедиться в прочности сооружения. Стоило ему ступить на скотомогильник, как все обрушилось. Причины смерти устанавливают судмедэксперты. Скорее всего, мужчину придавило прутьями и плитами.

По факту гибели чиновника проводится проверка.

СПРАВКА «КП»

Алексей Новиков родился в селе Ленинское, там же окончил школу, после армии поступил в Волгоградский строительный техникум. Получив образование, вернулся в родные края, где проработал в должности мастера участка, механиком, начальником службы безопасности в хозяйстве. В 2014 году устроился в Администрацию Ленинского сельского поселения Николаевского муниципального района, в том же году стал главой.

ИСТОЧНИК KP.RU