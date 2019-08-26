С сентября троллейбусы № 6, 7, 10 перейдут на осенний режим работы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-26T10:40:45+03:00

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К концу отпусков и началу учебного года для удобства волгоградцев изменится расписание троллейбусов № 6, 7, 10. Общественный транспорт заработает в усиленном режиме благодаря дополнительному электротранспорту. Особенно актуальная «десятка», связывающая улицы Землячки и площадь Куйбышева, будет курсировать вдвое чаще в утренние и вечерние часы с периодичностью каждые 10 минут.

Изменения в работе подвижного состава можно заметить на маршрутах №6 «Школа №36 – улица Ким» и №7 «Жилгородок – улица Ким»: новые единицы уже вышли на троллейбусные направления. Связаны такие изменения с увеличением пассажиропотока.

- Так, в связи с ростом популярности троллейбусного маршрута 10А с марта 2018 года количество подвижного состава постепенно было увеличено до 12 единиц, а интервальность движения сокращена до 7 минут. В среднем маршрутом ежемесячно пользуются порядка 110 тысяч человек. Добавим, что в дни проведения крупных массовых мероприятий предприятие традиционно наращивает выпуск и продлевает работу трамваев и троллейбусов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте МУП «Метроэлектротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU