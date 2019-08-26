2019-08-26T10:40:45+03:00
Общество

С сентября троллейбусы № 6, 7, 10 перейдут на осенний режим работы

Из-за роста пассажиропотока число электротранспорта увеличится практически вдвое
Юлия Данильченко
Поделиться:
Добираться до работы и школ будет по-прежнему удобно.Добираться до работы и школ будет по-прежнему удобно.Фото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

К концу отпусков и началу учебного года для удобства волгоградцев изменится расписание троллейбусов № 6, 7, 10. Общественный транспорт заработает в усиленном режиме благодаря дополнительному электротранспорту. Особенно актуальная «десятка», связывающая улицы Землячки и площадь Куйбышева, будет курсировать вдвое чаще в утренние и вечерние часы с периодичностью каждые 10 минут.

Изменения в работе подвижного состава можно заметить на маршрутах №6 «Школа №36 – улица Ким» и №7 «Жилгородок – улица Ким»: новые единицы уже вышли на троллейбусные направления. Связаны такие изменения с увеличением пассажиропотока.

- Так, в связи с ростом популярности троллейбусного маршрута 10А с марта 2018 года количество подвижного состава постепенно было увеличено до 12 единиц, а интервальность движения сокращена до 7 минут. В среднем маршрутом ежемесячно пользуются порядка 110 тысяч человек. Добавим, что в дни проведения крупных массовых мероприятий предприятие традиционно наращивает выпуск и продлевает работу трамваев и троллейбусов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте МУП «Метроэлектротранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Провалился в скотомогильник: под Волгоградом погиб глава Ленинской администрации
Росстат: волгоградские врачи в среднем получают 55 тысяч рублей
В центре Волгограда отключат горячую воду
Под Волгоградом водитель «Лады» врезался в грузовик «МАН» и погиб
Не вернул долг: двое братьев до смерти избили астраханца
Запись онлайн и электронный больничный: волгоградцы пользуются системой «Инфоклиника»
Дети 3 и 10 лет пострадали в столкновении легковушек в Волжском
Дорожную разметку в четырех районах Волгограда нанесут за 10 млн рублей
Под Волгоградом из-за лихача на «встречке» пострадали мама с младенцем
Реконструкция сражения на Мамаевом кургане собрала полторы тысячи волгоградцев
На Сарпинском неделю ищут волгоградца с татуировкой волка на груди и шрамами на лице
Волгоградские активисты выиграли шестимиллионный грант
В Волгоградской области сохраняется высокий риск пожаров
15 тысяч человек, 30 тонн арбузов: в Камышине прошел фестиваль «Зело отменный плод!»
Фонтан и лавочки: для волгоградцев обновят пешеходную зону улицы Дзержинского
По факту аварии на трассе «Волгоград-Москва» с пятью жертвами возбудили уголовное дело
В Камышине неизвестный водитель сбил 19-летнего парня
Улицу 51-ой Гвардейской Дивизии в Волгограде обновят к концу года
Под Волгоградом «КамАЗ» внезапно тронулся и раздавил мужчину
На выходных МЧС проверит места отдыха в Волгоградской области
Астраханский бизнесмен продал несуществующее зерно за 700 тысяч рублей
Трое волжан попались с 500 дозами амфетамина
Касатик и Селитрянка Шобера: под Волгоградом биологи нашли редкие растения
Полицейские поймали покусавшего волгоградцев алабая и передали волонтерам
«В моей квартире живет ненужный хлам»: Елена Исинбаева раздает устаревшие наряды
Волжского бизнесмена, скрывшего 100 миллионов рублей налогов, отправили в колонию
В Астрахани убийцам глухонемых пенсионеров дали 40 лет колонии на двоих
В Волгограде Виктор Зубков оценил новую набережную и посмотрел, как растут помидоры