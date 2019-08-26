2019-08-26T09:38:52+03:00
Общество

Росстат: волгоградские врачи в среднем получают 55 тысяч рублей

В России средняя зарплата медика составляет 80 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Недавно горбольница №1 Нижнего Тагила прославилась на всю страну – из нее уволились сразу шесть хирургов, это все отделение. Жалоб было много, в их числе и низкая оплата труда. Тем временем Росстат опубликовал данные о зарплатах российских медиков. Аналитики изучили данные за январь-июнь 2019 года.

Примечательно, что по статистическим данным врачи Свердловской области получают куда больше волгоградских – в среднем около 74 тысяч рублей. Коллеги из Волгоградской области в среднем зарабатывают 56 761 рублей ежемесячно.

В Южном федеральном округе это довольно приличная зарплата. Меньше платят врачам из Республик Калмыкия, Адыгеи и Крыма. Примерно столько же ростовчанам, а чуть больше – медикам из Севастополя, Краснодарского края и Астраханской области.

Рекордные по меркам других регионов страны деньги получают врачи Чукотки– около 188 тысяч, а меньше всех в Ингушетии – всего 44 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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