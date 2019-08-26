В центре Волгограда отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-26T09:08:49+03:00

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Лето подходит к концу, но сезон отключений горячей воды в Волгограде продолжается. У коммунальщиков осталось всего несколько недель на то, чтобы подготовить жилой фонд города к предстоящей зиме. Уже готовы встретить холода около 80% домов. Но опрессовка теплосетей и плановые ремонты и модернизация котельных продолжаются. поэтому уже несколько дней жители нескольких домов на Тулака и в Ворошиловском районе обходятся без горячей воды. В конце августа их сменят жители Центрального района. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключат горячую воду жителям десяти улиц заполотновской части центра на два дня – с 27 по 28 августа 2019 года.

Под отключение попали десятки домов на улицах: Двинская, Днестровская, Невская, Новороссийская, Пархоменко, Рокоссовского, Селенгинская, Ткачева, Хиросимы и Нурадилова (полный график отключений горячей воды в Волгограде в августе 2019).

ИСТОЧНИК KP.RU