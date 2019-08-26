Под Волгоградом водитель «Лады» врезался в грузовик «МАН» и погиб

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-26T09:12:23+03:00

Два человека погибли на трассах Волгоградской области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Его пассажир попал в больницу с травмами

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За минувшие сутки в авариях погибли два жителя Волгоградской области, еще девять получили травмы и попали в больницы. Одно из трагических ДТП произошло во Фроловском районе около десяти часов вечера 25 августа.

29-летний водитель «Лады» ехал по дороге «Фролово - Дон». По неизвестной причине мужчина проигнорировал скоростной режим и врезался в грузовик «Фольксваген Ман» с московскими номерами, который ехал в попутном направлении. Несоблюдение дистанции стоило молодому человеку жизни.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» скончался на месте, его 31-летний пассажир доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А на трассе «Москва - Астрахань» около двух часов ночи погиб 32-летний водитель «Ровер 414». Он выехал на «встречку» и потерял управление над машиной, которую выбросило в кювет. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU