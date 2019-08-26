Не вернул долг: двое братьев до смерти избили астраханца

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-26T08:55:05+03:00

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Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» астраханские следователи возбудили в отношении двух местных жителей 31 и 38 лет. Братья, проживающие в городе Ахтубинск, приехали в гости к 40-летнему приятелю и устроили застолье. Дружеская беседа плавно перетекла в разборку: старшему товарищу напомнили о долге, который он так и не вернул братья.

- По версии следствия, вечером 23 августа 2019 года двое братьев, находясь в квартире по улице Астраханской в городе Ахтубинске, в ходе возникшей ссоры из-за невозвращенного долга начали наносить беспорядочные удары руками и ногами в область головы и туловища ранее знакомого 40-летнего местного жителя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, а подозреваемые, распив спиртное, скрылись с места преступления, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

Мужчины находятся под стражей, в ближайшее время суд решит, какую меру пресечения им избрать на время расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU